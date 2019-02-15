Путин: независимых стран не существует

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире нет полностью независимых стран, передает телеканал 360.

«Полностью независимых государств в мире не существует, современный мир — это мир взаимозависимостей», — подчеркнул Путин.

Также Путин обратил внимание на то, что происходит в Западной Европе. По его мнению, »Европарламент принимает обязательных для исполнения всеми членами решений больше, чем Верховный совет СССР», который принимал такие решений для союзных республик.

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«Это что, не зависимость?» — добавил Путин.

Несмотря на то, что страны ЕС не хотят размещения у себя американских ракет, «но сидят помалкивают», отметил Путин.