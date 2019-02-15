Fox News: гарвардский профессор заявил о попытке госпереворота в США

Профессор по праву в Гарварде Алан Дершовиц заявил в эфире Fox News, что попытки министерства юстиции США воспользоваться 25-ой поправкой к конституции США для свержения президента США Дональда Трампа равносильны попытке провести государственный переворот.

В четверг, 14 февраля, в эфире CBS News бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб рассказал, что министерство юстиции «всерьез» рассматривало вариант возможного отстранения президента США Дональда Трампа от должности в связи с 25-ой поправкой к конституции.

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«Если [слова Маккейба] — правда, это явно [была] попытка государственного переворота», — сказал Дершовиц.

Гарвардский профессор подчеркнул, что каждый чиновник министерства юстиции США, обсуждавший 25-ю поправку в контексте свержения президента, «совершил тяжкое преступление против конституции».

Ранее сообщалось, что Маккейб рассказал о срочном открытии расследований против Трампа из-за страха, что «российское дело» может развалиться из-за его увольнения.