«У Порошенко истерика»: Тимошенко ответила на обвинения

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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко прокомментировала обвинения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом она написала в твиттере.

По ее словам, эта информация не соответствует действительности. Заявления в свой адрес политик связала с предстоящими выборами.

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«У Порошенко (Петра Порошенко, президента Украины. — «Газета.Ru») и его ручной генпрокуратуры истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают…», — написала Тимошенко.

Она также порекомендовала генпрокурору Украины Юрию Луценко принять «дружеский совет» и уйти в отпуск на время избирательной кампании, так как он один за другим штампует «высосанные из пальца» дела против конкурентов Порошенко.

Ранее сообщалось, что Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении.