«У Порошенко истерика»: Тимошенко ответила на обвинения
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко прокомментировала обвинения в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом она написала в твиттере.
По ее словам, эта информация не соответствует действительности. Заявления в свой адрес политик связала с предстоящими выборами.
«У Порошенко (Петра Порошенко, президента Украины. — «Газета.Ru») и его ручной генпрокуратуры истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают…», — написала Тимошенко.
Она также порекомендовала генпрокурору Украины Юрию Луценко принять «дружеский совет» и уйти в отпуск на время избирательной кампании, так как он один за другим штампует «высосанные из пальца» дела против конкурентов Порошенко.
Ранее сообщалось, что Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении.