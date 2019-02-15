Мадуро рассказал о тайных встречах главы МИД со спецпредставителем США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/623/12152623/RTS2CWUN-pic905-895x505-90582.jpg">

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса дважды тайно встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом, передает Associated Press.

Как отмечается, вторая из двух встреч состоялась 11 февраля — спустя четыре дня после того, как Абрамс заявил, что «время для диалога с Мадуро давно прошло», а администрация президента США Дональда Трампа публично поддержала попытку свергнуть Мадуро.

Реклама

Президент Венесуэлы рассказал, что Арреаса в ходе переговоров в Нью-Йорке пригласил Абрамса «приватно, публично или тайно» нанести визит в латиноамериканскую страну.

«Если он хочет встретиться, пусть просто скажет мне, когда, где и как, и я буду там», — заявил Мадуро.

Также лидер Венесуэлы в очередной раз подчеркнул, что не намерен отказываться от власти.

Ранее Абрамс не исключил введение санкций по «закону Магнитского» против официальных лиц Венесуэлы.