На Украине рассказали о последствиях победы Порошенко на президентских выборах

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Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что победа украинского лидера Петра Порошенко на новых президентских выборах может закончиться тем, что «страну растащат как лоскутное одеяло», передает РИА «Новости».

Мураев считает, война в стране все еще продолжается.

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«Девять миллионов работоспособного населения проголосовала ногами, экономика в глубоком пике, мы поссорились со всеми соседями. Еще пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное», — добавил Мураев.

По его словам, Порошенко делает все, чтобы «разбудить большой пожар».

«[Он]разделяет нас по истории, языку, а теперь еще и вере», — отметил Мураев.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев рассказал, как Порошенко может победить на выборах.