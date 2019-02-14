Путин предложил наказание за «занятие высшего положения в преступной иерархии»

Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий до 15 лет колонии за «высшее положение в преступной иерархии». Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Отмечается, что президент захотел дополнить российский УК новой статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в части противодействия организованной преступности.

Реклама

По данным документа, лицам, занимающим «высшее положение», грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.

«Или (же им грозит штраф. — «Газета. Ru» в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет», — говорится в законопроекте.

Ранее сообщалось, что Путин предложил объяснять россиянам «человеческим языком», куда мы движемся.