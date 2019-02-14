Hill: бравшая у Путина интервью журналистка вступилась за Трампа

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Бывшая телеведущая Fox News и NBC News Мегин Келли раскритиковала американского стендап-комика Сару Сильверман после ее твита с оскорблениями в адрес президента США Дональда Трампа, пишет The Hill.

Сильверман эмоционально отреагировала на пост Трампа о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году 58-летнего сенатора Эми Клобушар. В сообщении комик использовала нецензурную лексику и вульгарные ругательства.

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После этого экс-телеведущая усомнилась в том, что Сильверман может сниматься в детских мультфильмах.

«Эта женщина хочет сниматься в детских фильмах производства Disney», — написала Келли, приведя в пример недавнее участие комика в озвучке мультфильма «Ральф».

Как отмечает The Hill, американский стендап-комик Сара Сильверман зачастую критикует Трампа. Кроме того, она вела политическое шоу «Я люблю тебя, Америка». Стриминговый сервис Hulu перестал показывать шоу после 21 эпизода, отмечается в материале.