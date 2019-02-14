Трамп намерен поддержать Гуайдо в речи в Майами

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Президент США Дональд Трамп выступит 18 февраля с речью, посвященной Венесуэле, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

В ней Трамп выразит поддержку Хуану Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы.

Ранее Карлос Веккьо, выполняющий функции посла в США от объявившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, провел переговоры со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Сообщается, что Пелоси пообещала Веккьо усилить давление на правительство президента Венесуэлы Николас Мадуро.