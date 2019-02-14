Генпрокурора Украины попросили завести дело на Тимошенко

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Украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» призвала генерального прокурора Украины Юрия Луценко возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.

Об этом сообщается на сайте организации.

Дело требуют возбудить по фактам возможного незаконного обогащения Тимошенко.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах будет работать над возвращением «оккупированных» Крыма и Донбасса в состав страны.