Генпрокурора Украины попросили завести дело на Тимошенко
Украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» призвала генерального прокурора Украины Юрия Луценко возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.
Об этом сообщается на сайте организации.
Дело требуют возбудить по фактам возможного незаконного обогащения Тимошенко.
Ранее Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах будет работать над возвращением «оккупированных» Крыма и Донбасса в состав страны.