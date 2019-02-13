Помпео заявил о стремлении России к доминированию в Европе
Американский госсекретарь Майк Помпео сделал заявление по поводу роста влияния российской стороны в мире. Об этом сообщат PAP.
По его мнению, западные страны должны предпринять все возможное для того, чтобы остановить действия России.
«Россия имеет большие планы по доминированию в Европе и усилению своего влияния на мировой арене», — сказал Помпео.
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Он добавил, что одной из мер противодействия должно быть усиление восточного флага альянса.
Ранее Помпео заявил, что Россия хочет «сломать» НАТО.