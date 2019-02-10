Трамп может сесть в тюрьму до президентских выборов, заявила сенатор
Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что ее возможный соперник на выборах в 2020 году, действующий президент США Дональд Трамп, может сесть в тюрьму до начала предвыборной гонки. Об этом сообщает CNN.
Она подчеркнула, что к тому моменту американский лидер может уже не быть главой государства.
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«На самом деле, он может даже не быть свободным человеком», — отметила Уоррен.
По ее словам, каждый день президент США публикует либо расистские, либо разжигающие ненависть твиты, что-то «темное и уродливое».
Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на появление противницы на выборах в 2020 году, заметив, что иногда называл ее «Покахонтас».