Путин высказался о контроле над вооружениями

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы стратегической стабильности требуют большого внимания в ситуации, когда режимам контроля над вооружениями и нераспространения брошен вызов, сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал в поздравлении российским дипломатам с профессиональным праздником.

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«В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи… Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов», — сказал Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о риске для жизни на дипломатической службе.