США доставили в Колумбию гумпомощь для Венесуэлы

Госдеп США сообщил о доставке в Колумбию первой партии гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.

«Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии в Кукуту, Колумбия, первой партии поставляемых предметов помощи для жителей Венесуэлы», — говорится в сообщении.

В Госдепе также добавили, что США продолжат работать с лидером Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо, объявившим себя временным президентом, для доставки гуманитарной помощи «нуждающимся венесуэльцам».