Лавров рассказал о риске для жизни на дипломатической службе

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что дипломатическая служба всегда требовала лучших качеств, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал, поздравляя коллег с днем дипломатического работника.

«Работа на внешнеполитической стезе всегда требовала лучших качеств, обширных знаний, разностороннего кругозора, умения мастерски владеть «пером»… Дипломатическая служба никогда не была синекурой. Отстаивание национальных интересов часто связано с риском для жизни», — заявил он.

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Лавров подчеркнул, что во все времена в министерстве иностранных дел служили одаренные, неординарные люди, настоящие патриоты, многие из которых внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности и вошли в сокровищницу отечественной культуры.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в работе в мужском коллективе.