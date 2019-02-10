Трамп счел предложения демократов по экологии разрушающими для экономики США

Американский президент Дональд Трамп сравнил предложения некоторых демократов о проведении преобразований ради экологии с разрушением вооруженных сил и экономики. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, «зеленый новый курс» демократов является «блестящей» инициативой.

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«Было бы здорово, если бы борьба с так называемыми выбросами углекислого газа полностью уничтожила все самолеты, машины, коров, нефть, газ и вооруженные силы», — заявил Трамп.

Она добавил, что это произойдет даже без участия других стран.

«Зеленый новый курс» предполагает, что Соединенные Штаты перейдут на использование возобновляемой энергии к 2035 году.

Ранее Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате.