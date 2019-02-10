В Киеве радикалы «обстреляли» дом Авакова

На Украине радикалы выпустили в дом главы МВД страны Арсена Авакова заряды из установок для салютов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что во время обстрела здания салютами радикалы стояли с зажженными файерами и скандировали «Кто заказал Катю Гандзюк?».

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Советник мэра Херсона и общественная активистка Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября в больнице после того, как 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой ей в лицо.

Ранее в Киеве радикалы пытались взять штурмом здание полиции.