Президента Финляндии прооперируют

Президенту Финляндии Саули Ниинистё в ближайшие две недели прооперируют бедро, сообщает РИА «Новости».

Ранее Ниинистё участвовал в благотворительном хоккейном матче, призванном привлечь внимание к борьбе с изменением климата.

«Отличный день для борьбы с изменением климата. Курри, Фетисов… К сожалению, для меня это была последняя игра в сезоне — в течение двух недель запланирована операция на бедре. В следующем сезоне будет лучшая игра!» =- говорится в сообщении.

По данным медицинского заключения, предоставленного общественности весной 2018 года, у Ниинистё диагностированы незначительные симптомы болезни суставов.