Посол рассказал о подготовке разговора Путина и Трампа

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что возможный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что, какими бы ни были сложными отношения между Россией и США, беседы двух президентов всегда позитивно сказываются на международной ситуации.

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«Разумеется, сегодня трудно сказать, где и когда контакт между лидерами возможен. К разговору нужно серьезно готовиться, сделать максимум возможного для того, чтобы он был результативен», — добавил он.

По словам Антонова, Россия и США как крупнейшие ядерные державы, постоянные члены СБ ООН, несут особую ответственность за международный мир и безопасность, и от уровня их взаимодействия зависят многие вопросы международной повестки дня.