«Я горжусь, что русский»: в Риге проходит митинг в поддержку мэра Ушкова

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Тысячи людей вышли на Ратушную площадь в столице Латвии, чтобы поддержать мэра Риги Нила Ушакова, у которого ранее прошли обыски, передает РИА «Новости».

Сообщается, что Ушаков присоединился к митингующим и выступил сразу на двух языках.

По словам Ушакова, он гордится тем, что он русский, а еще ему больно, когда латыши и русские конфликтуют.

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«Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык — русский…Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию. Я всегда буду защищать и бороться за латышей и русских, потому они — моя семья», — заявил Ушаков.

Ранее сообщалось, что мэр Риги оценил шансы сохранить должность на фоне скандала.