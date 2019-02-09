Welt: евродипломатов предупредили о сотнях российских шпионов в Брюсселе

Европейская Служба Внешних Связей (ЕСВС) предупредила работающих в Брюсселе европейских дипломатов о деятельности российских и китайских спецслужб, пишет газета Die Welt со ссылкой на дипломатов.

По данным службы безопасности, в столице Бельгии работают около 250 китайских и 200 российских шпионов.

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Европейским дипломатам порекомендовали избегать ряда заведений неподалеку от здания Еврокомиссии, чтобы не столкнуться там со шпионами. В частности, под подозрение ЕСВС попали стейк-хаус и кафе.

Ранее российский посол пожаловался на британскую шпиономанию.