Welt: евродипломатов предупредили о сотнях российских шпионов в Брюсселе
Европейская Служба Внешних Связей (ЕСВС) предупредила работающих в Брюсселе европейских дипломатов о деятельности российских и китайских спецслужб, пишет газета Die Welt со ссылкой на дипломатов.
По данным службы безопасности, в столице Бельгии работают около 250 китайских и 200 российских шпионов.
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Европейским дипломатам порекомендовали избегать ряда заведений неподалеку от здания Еврокомиссии, чтобы не столкнуться там со шпионами. В частности, под подозрение ЕСВС попали стейк-хаус и кафе.
Ранее российский посол пожаловался на британскую шпиономанию.