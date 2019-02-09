В МИД Саудовской Аравии рассказали об убийцах Хашукджи

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Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ответственность за убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи лежит на «официальных лицах» Саудовской Аравии, которые вышли за пределы их полномочий. Об этом сообщает Reuters.

При этом, по его словам, наследный принц страны Мухаммед бин Салман не имеет отношения к убийству.

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«Мы знаем, что наследный принц не был заказчиком», — заявил аль-Джубейр.

Министр добавил, что убийство было «мошеннической операцией», факт которой власти королевства признают.

Ранее газета The New York Times писала, что саудовский принц угрожал Хашукджи «пулей» за год до убийства. Министр не стал комментировать публикацию.