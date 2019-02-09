В Польше хотят пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой войны

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Замминистра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий заявил, что ведомство даст властям страны рекомендацию пригласить президента России Владимира Путина на церемонию в честь годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, МИД Польши порекомендует канцелярии президента страны позвать Путина на церемонию.

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Он также добавил, что окончательное решение примет президент Польши Анджей Дуда.

Ранее сообщалось, что бывший лидер Польши Лех Валенса назвал Путина мудрым человеком.