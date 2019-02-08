В ОБСЕ призвали не допускать дискриминации российских наблюдателей на выборах Украины

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Председатель ОБСЕ и по совместительству глава МИД Словакии Мирослав Лайчак попросил Украину обеспечить аккредитацией на президентских выборах всех наблюдателей, в том числе и россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства Бориса Гандела.

По мнению Лайчака, «независимость, нейтралитет и профессионализм» имеет решающее значение на выборах.

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Гендел отметил, что Лайчак призвал украинскую власть продолжить поиски возможных решений для обеспечения аккредитации на президентских выборах всех наблюдателей БДИПЧ.

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели не поедут на выборы на Украине.

Выборы украинского президента состоятся 31 марта.