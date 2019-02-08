«Ъ»: Москва отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева

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Российские власти направят наблюдателей на выборы президента на Украине в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, они прибудут в Киев 11 февраля. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в Киев отправятся Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят. В газете подчеркнули, что такой выбор вряд ли случаен, напомнив, что украинские власти «часто разворачивают» мужчин в возрасте 16-60 лет. Также авторы текста указали, что Богданова и Борисова не являются сотрудницами государственных организаций.

Ранее в МИД России пообещали отстаивать права на наблюдателей на выборах президента Украины.