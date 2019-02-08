WSJ: ряд лидеров оппозиции Венесуэлы были против объявления Гуайдо президентом
Многие оппозиционные лидеры Венесуэлы «понятия не имели», что глава Национального собрания Хуан Гуайдо 23 января объявит себя и.о. президента страны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
В газете рассказали, что объявление Гуайдо президентом со стороны выглядело как «тщательно выверенная политика» по смещению нынешнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, однако в действительности оно является «спешно подготовленным планом».
По данным издания, о том, что Гуайдо объявит себя и.о. президента знали только «четыре лидера оппозиции». При этом, добавили в WSJ, этот план появился за несколько недель до официального объявления.
Источники газеты рассказали, что некоторые оппозиционные лидеры выступили против этого решения, так как опасались, что оно «усугубит страдания миллионов людей» из-за острой нехватки медикаментов и продовольствия в стране.
Ранее сообщалось, что Гуайдо обратился за помощью к папе Римскому.