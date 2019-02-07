США ввели визовые ограничения против учредительного собрания Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения против членов Национального учредительного собрания Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США аннулирует визы у членов учредительного собрания Венесуэлы.
Реклама
Он также добавил, что Национальное учредительное собрание республики является «незаконным».
Ранее сообщалось, что США опасаются побега президента Венесуэлы Николаса Мадуро.