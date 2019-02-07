США ввели визовые ограничения против учредительного собрания Венесуэлы

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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон вводит визовые ограничения против членов Национального учредительного собрания Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США аннулирует визы у членов учредительного собрания Венесуэлы.

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Он также добавил, что Национальное учредительное собрание республики является «незаконным».

Ранее сообщалось, что США опасаются побега президента Венесуэлы Николаса Мадуро.