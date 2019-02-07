США опасаются побега Мадуро в Россию или на Кубу

США предполагают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы после смены власти в стране уехать на Кубу или в Россию,передает РИА «Новости».

Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«У него есть друзья на Кубе и в России. Есть и другие, они приходили к нам и говорили, что готовы принять членов нынешнего нелегитимного режима», — сказал Абрамс.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной эвакуации президента Николаса Мадуро из Венесуэлы в связи с внутриполитическим кризисом.