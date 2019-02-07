Кадыров потребовал оценить действия задержанного в Крыму выходца из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оценить действия задержанного в Крыму Мурада Саидова, передает РИА «Новости».

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что в Крыму по подозрению в вымогательстве был задержан Саидов, который является помощником представителя главы Чечни в Крыму Исы Хачукаева. Задержание, по данным СМИ, произошло в ресторане в городе Саки после анонимного звонка в полицию о драке, участники конфликта были вооружены.

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В свою очередь министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Саидов не имеет никакого отношения к властям республики.

Кадыров, комментируя ситуацию, сообщил, что изъятое у Саидова оружие является травматическим и на него есть все необходимые документы. Он также пояснил, что разногласия между участниками конфликта возникли из-за «взаимных претензий по бизнесу».

Кроме того, он добавил, что Мурад Саидов был одним из помощников постпреда на общественных началах.