Трамп обвинил демократов в харассменте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/999/12166999/RTX6LGNX-pic905-895x505-87398.jpg">

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на заявление председателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о возобновлении расследования его связей с Россией. Об этом политик написал на своей странице твиттере.

По словам Трампа, Шифф заявил, что не обнаружил никаких доказательств «сговора» с российской стороной и теперь собирается исследовать все аспекты жизни президента, в том числе его личную жизнь и финансы, хотя у него нет для этого никаких оснований.

Реклама

«Такого раньше никогда не было! Беспредельный харассмент», — заявил Трамп.

Она добавил, что демократы и их комитеты «сходят с ума», и заметил, что республиканцы никогда не вели себя так по отношению к Обаме.

Ранее сообщалось, что демократы возобновили расследование о связях Трампа с Россией.