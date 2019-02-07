Помпео пожелал Венесуэле независимости от России и Кубы

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала Fox Business, что Россия и Куба уже находятся в Венесуэле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Госсекретарь не стал уточнять, как именно Куба и Россия присутствуют в Венесуэле. При этом Помпео выразил надежду, что когда в стране произойдет «смена власти», жители Венесуэлы захотят быть «суверенным и независимым» народом. Он также пожелал, чтобы венесуэльцы не рассчитывали на «русских и кубинцев» в том, что «касается безопасности или благосостояния».

Ранее Помпео призывал президента Венесуэлы Николаса Мадуро накормить «голодающий народ» страны.