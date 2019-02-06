Экс-президент Бразилии приговорен еще к почти 13 годам тюрьмы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/937/8122937/upload-AP_746705203370-pic905-895x505-61575.jpg">

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен 6 февраля еще к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, передает РИА «Новости».

При этом в январе прошлого года да Силва уже получил 12 лет и один месяц тюрьмы по делу об отмывании денег. В апреле 2018 года он начал отбывать тюремное заключение в тюрьме Куритибы также по приговору за дело о коррупции.

Ранее сообщалось, что высший избирательный суд Бразилии отказался зарегистрировать отбывающего наказание да Силву кандидатом в президенты.