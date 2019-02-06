Экс-президент Бразилии приговорен еще к почти 13 годам тюрьмы
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен 6 февраля еще к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег, передает РИА «Новости».
При этом в январе прошлого года да Силва уже получил 12 лет и один месяц тюрьмы по делу об отмывании денег. В апреле 2018 года он начал отбывать тюремное заключение в тюрьме Куритибы также по приговору за дело о коррупции.
Ранее сообщалось, что высший избирательный суд Бразилии отказался зарегистрировать отбывающего наказание да Силву кандидатом в президенты.