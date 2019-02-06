Россиян не включили в число экспертов ОБСЕ на украинских выборах

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Спикер Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДПИЧ) ОБСЕ Томас Райнер заявил, что граждане России не вошли в основную команду экспертов организации, которые будут наблюдать за предстоящими выборами на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, всего в основную команду экспертов БДПИЧ ОБСЕ вошли 17 человек. При этом заявки подавали 92 человека, в числе которых было два российских гражданина.

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При этом Райнер подчеркнул, что вопрос состава миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах на Украине еще обсуждается.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Виктор Янукович призвал не голосовать на предстоящих выборах за представителей действующих властей.