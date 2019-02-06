Украина пропадет без России, заявила бывший депутат Рады

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Украина пропадет без России, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

По словам экс-депутата, если на украинские выборы не пустят российских наблюдателей, сотрудничество между государствами может прекратиться.

«Россия — наш партнер, с которым нам необходимо выстраивать сотрудничество, любим мы их или нет», — сказала Герман.

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Она добавила, что необходимо выстраивать партнерство с Москвой ради «выживания», иначе страна «пропадет».

Ранее на Украине заявили, что им не нужно признание выборов Россией.