Аксенов анонсировал визит британской делегации в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что британская делегация впервые с 2014 года посетит полуостров. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов посетят Крым в апреле.

Он также добавил, что делегация примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме.

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Аксенов подчеркнул, что британцы уже приезжали в Крым, но не в составе делегации.

Ранее сообщалось, что глава делегации из Норвегии выразил уверенность в принадлежности Крыма России.