Аксенов анонсировал визит британской делегации в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что британская делегация впервые с 2014 года посетит полуостров. Об этом сообщает газета «Известия».
По его словам, около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов посетят Крым в апреле.
Он также добавил, что делегация примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме.
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Аксенов подчеркнул, что британцы уже приезжали в Крым, но не в составе делегации.
Ранее сообщалось, что глава делегации из Норвегии выразил уверенность в принадлежности Крыма России.