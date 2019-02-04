Депутат Рады заявила о массовом оттоке населения из-за навязывания языка и НАТО
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и экс-министр социальной политики Наталья Королевская заявила, что из Украины уехали миллионы людей из-за навязывания украинского языка и вступления страны в НАТО. Свое мнение она выразила в эфире NewsOne.
По ее словам, украинские власти преследуют «насильственные желания», когда навязывают украинский язык и вступление страны в НАТО.
«Насильно заставить людей полюбить свою страну — пять лет такой политики привели к тому, что более десяти миллионов человек сегодня уехали в поисках себя в других странах», — сказала Королевская.
Она заключила, что национальный язык следует защищать с помощью повышения престижа страны, а также улучшения уровня жизни в ней.
Ранее сообщалось, что в Раде собрались силой «вернуть» Кавказ и Кубань.