СМИ: Макрон намерен успокоить «желтых жилетов» с помощью референдума

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен провести референдум, чтобы остановить массовые акции протеста, которые устраивают так называемые «желтые жилеты». Об этом пишет газета Journal du Dimanche со ссылкой на высокопоставленные источники.

В издании рассказали, что Макрон может провести референдум 26 мая, день выборов в Европарламент. В газете рассказали, что сотрудники отдела Министерства внутренних дел, который отвечает за организацию выборов, уже обратились в типографии, чтобы подготовиться к печати бланков для возможного референдума.

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При этом в издании не уточнили, какой вопрос может быть выдвинут на всенародном голосовании.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 февраля, около 58,6 тысяч человек приняли участие в акциях протеста «желтых жилетов».