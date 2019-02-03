ЦИК Украины отчитался о десятках кандидатов в президенты страны

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В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины более 70 человек подали документы для регистрации кандидатом в президенты страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

В ЦИК рассказали, что в настоящее время удостоверение выдано 28 кандидатам, а 22 было отказано. В ведомстве отметили, что в воскресенье, 3 февраля, документы подали еще «более 10 человек».

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В украинском Центризбиркоме напомнили, что срок подачи заявок истекает вечером 3 февраля.

Ранее МИД Украины призвал ЦИК не регистрировать наблюдателей от России.