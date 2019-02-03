Опрос: почти 90% японцев не верят в разрешение спора по Курилам при Абэ

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Большинство японцев считают, что территориальный спор по южным островам Курильской гряды не разрешится во время правления премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, опрос провело агентство Киодо. Респондентам был задан вопрос о том, считают ли они, что территориальный вопрос с Россией будет разрешен при Абэ. На это 88,2% опрошенных ответили отрицательно и лишь 7,3% — положительно.

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Уточняется, что общий уровень одобрения японского правительства при этом вырос на 2,2% и составил 45,6%.

Ранее сообщалось, что Абэ заявил, что «четыре северных острова», на которые претендует Токио, не являются частью Курильских островов.