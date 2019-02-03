В Госдуме назвали «ахинеей» слова украинского политика о России и бомбах

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на слова кандидата в президенты Украины Инны Богословской, которая предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он назвал это «ахинеей» и заявил, что подобные заявления рассчитаны не на самую «интеллектуальную» часть населения.

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«Для кого она это вещает?...Политика устрашения блока НАТО в отношении нашей страны не дала результатов, а тут еще и Богословская со своими бомбами с графитовым сердечником — она сама их хотя бы на рисунке видела?, — заявил Бальбек.

Депутат подчеркнул, что впервые видит кандидата в президенты, который выступает в качестве «бомбардировщика», причем «камикадзе».

Ранее сообщалось, что на Украине призвали строить отношения с Москвой с помощью бомб.