На Украине призвали строить отношения с Москвой с помощью бомб
Кандидат в президенты Украины Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, создание подобных бомб является одним из пунктов ее «стратегии» в отношении России.
Она также добавила, что Украине следует перейти к производству новых типов оружия.
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Богословская подчеркнула, что Киеву необходимо усилить санкции против Москвы.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины пострадала в ДТП.