На Украине призвали строить отношения с Москвой с помощью бомб

<img src="//img.gazeta.ru/files3/225/12130225/RTX292IP-pic905-895x505-45171.jpg">

Кандидат в президенты Украины Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, создание подобных бомб является одним из пунктов ее «стратегии» в отношении России.

Она также добавила, что Украине следует перейти к производству новых типов оружия.

Реклама

Богословская подчеркнула, что Киеву необходимо усилить санкции против Москвы.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины пострадала в ДТП.