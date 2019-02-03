Колумбия планирует помочь «освобождению» Венесуэлы
Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что колумбийская сторона постарается помочь «освобождению» Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы сделаем все, что в наших силах, в рамках дипломатии, чтобы помочь освобождению венесуэльского народа», — сказал Дуке.
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По его словам, Колумбия является страной, которая защищает демократию.
Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции.