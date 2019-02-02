Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо
Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес признал Хуана Гуайдо временным президентом страны. Его обращение опубликовала газета El Nacional.
«Сегодняс патриотической и демократической гордостью я сообщаю, что я признаю Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла», — сказал он в видеообращении.
По его словам, 90% состава вооруженных сил не поддерживают официального президента страны Николаса Мадуро.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что партнерами России в Венесуэле являются президент Николас Мадуро и его правительство, в то время как Москва не признает венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо легитимным временным главой государства.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.