NYT: во владениях Трампа массово увольняют нелегалов

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Во владениях президента США Дональда Трампа и его семьи массово увольняют рабочих-нелегалов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, это говорит о том, что на американского президента трудятся гораздо больше неофициально трудоустроенных людей, чем это предполагалось.

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По данным издания, уже несколько работников были уволены из его Национального гольф-клуба Трампа в Пайн Хилл штата Нью-Джерси. Кроме этого, десятки человек потеряли работу в его гольф-клубе в Брайрклифф-Мэнор в Нью-Йорке.

Подчеркивается, что это произошло на фоне расследования о том, что на президента США, выступающего против мигрантов-нелегалов, работают люди без официальных документов.

Ранее сообщалось, что демократ от штата Нью-Джерси, в котором находится гольф-клуб Трампа, пригласила на послание к конгрессу неожиданного гостя — уволенного из его Национального гольф-клуба в Бедминстере нелегального мигранта.