Политолог объяснил сезонные колебания рейтингов

Колебания рейтинга президента в последнем опросе ВЦИОМ являются в том числе сезонным явлением, считает политолог Марат Баширов.

«Такая ситуация повторяется каждый год, поэтому не стоит придавать ей чрезмерного значения», — пояснил Баширов.

По его словам, есть факторы чисто сезонные, а также факторы текущего момента.

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«Что касается первых, то тут все просто – сейчас январь. Люди вышли с каникул, деньги кончились, а до следующей зарплаты еще надо дожить. Соответственно социальное самочувствие начинает падать», — рассказал Баширов «Газете.Ru».

По мнению политолога, виноваты и факторы текущего момента. Во-первых — повышение НДС до 20%, которое отразилось на росте цен всех продуктов. Во-вторых, ситуация с бензином, которая касается не только тех, кто занимается бизнесом, но и тех, кто пользуется только личным транспортом.

Не меньшее подавляющее влияние на россиян оказала и мусорная реформа, из-за которой теперь придется платить больше еще и за переработку отходов.

«Вот и сложилось все одно к одному. А кто у нас в стране олицетворяет власть? Президент. В связи с довольно патерналистской моделью отношения народа к власти, он считается первым из первых. Вот и вопросы все, соответственно, к нему. Когда будут данные, например, апрельских опросов – в тот момент уже солнышко начнет выходить и птички петь – тогда и начнут рейтинги снова расти», — заключил эксперт.