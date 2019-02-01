Кандидата в президенты Украины облили зеленкой в Бердянске

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В украинском городе Бердянск кандидата в президенты Украины Александра Вилкула облили зеленкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, толпа не пустила Вилкула на встречу партии «Оппозиционный блок».

Как отмечается, кандидату в президенты не дали войти в здание и облили зеленкой.

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При этом Вилкул уехал с места инцидента, так и не попав на встречу.

Ранее сообщалось, что партия «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» выдвинула кандидатом в президенты Украины Александра Вилкула.