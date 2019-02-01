Суд отправил мэра Камызяка под домашний арест

Кировский районный суд Астрахани отправил под домашний арест мэра города Камызяк Дмитрия Васильева, которого подозревают в посредничестве при получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя управление СК по региону Андрея Хегая.

Как уточнил Хегай, суд избрал Васильеву меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

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«Он подозревается в посредничестве при получении взятки главой Камызякского района в сумме 1,5 млн рублей»,— добавил Хегай.

Ранее сообщалось, что задержан мэр Камызяк.