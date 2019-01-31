Испания намерена признать Гуайдо президентом Венесуэлы

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Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что испанская сторона признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны 4 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 4 февраля истекают восемь дней, в течении которых власти Испании потребовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать досрочные выборы.

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Он подчеркнул, что остальные страны, которые присоединились к «ультиматуму Мадуро», также признают Гуайдо временным лидером Венесуэлы.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов констатировал отсутствие у ЕС единой позиции по Венесуэле.