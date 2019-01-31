Испания намерена признать Гуайдо президентом Венесуэлы
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что испанская сторона признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны 4 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, 4 февраля истекают восемь дней, в течении которых власти Испании потребовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать досрочные выборы.
Реклама
Он подчеркнул, что остальные страны, которые присоединились к «ультиматуму Мадуро», также признают Гуайдо временным лидером Венесуэлы.
Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов констатировал отсутствие у ЕС единой позиции по Венесуэле.