В МИД Белоруссии рассказали, планируется ли встреча Трампа и Лукашенко
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко рассказал, состоится ли в ближайшее время встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, пока таких планов нет.
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«Я думаю, что, к сожалению, в настоящее время такой вопрос на повестке дня не стоит. Но мы были бы к этому готовы»,— отметил Кравченко.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о новой встрече.