В МИД Белоруссии рассказали, планируется ли встреча Трампа и Лукашенко

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Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко рассказал, состоится ли в ближайшее время встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пока таких планов нет.

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«Я думаю, что, к сожалению, в настоящее время такой вопрос на повестке дня не стоит. Но мы были бы к этому готовы»,— отметил Кравченко.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о новой встрече.