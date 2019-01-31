Косачев назвал Гуайдо ставленником Запада
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал признание Европарламентом лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данное решение ЕП превратило Гуайдо в ставленника Запада.
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Он также добавил, что подобное является актом вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
Косачев подчеркнул, что ЕП пытается повлиять на политику Венесуэлы, а не поддержать демократию в стране.
Ранее сообщалось, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы.