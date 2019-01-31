Косачев назвал Гуайдо ставленником Запада

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал признание Европарламентом лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное решение ЕП превратило Гуайдо в ставленника Запада.

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Он также добавил, что подобное является актом вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

Косачев подчеркнул, что ЕП пытается повлиять на политику Венесуэлы, а не поддержать демократию в стране.

Ранее сообщалось, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы.