Российские политологи получат 200 млн рублей на исследования

Представители Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) заявили о старте конкурсов, направленных на поддержку исследований в общественно-политических науках, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом ЭИСИ считается фондом, близким нынешнему внутриполитическому блоку Кремля. РФФИ в свою очередь находится в введении правительства России.

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Глава Общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что всего на конкурсы выделено порядка 200 млн рублей.

По его словам, финансирование идет от самих ЭИСИ и РФФИ.

Он также добавил, что каждое отдельное исследование сможет претендовать на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей.

Фадеев подчеркнул, что грант можно будет получить как на практические исследования, так и на издание научных трудов по «общественно-политическим темам.

Глава Общественной палаты России выразил надежду, что исследователи смогут ответить на вопросы, почему наша экономический рост идет такими медленными темпами и как будет трансформироваться партийная система. Всего для конкурса было выделено 14 тем.

В сентябре 2018 года руководитель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов заявил, что сама идея о необходимости поддержки российских политических исследований идет от первого замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По словам Шутова, государство услышало «корпорацию» политологов.